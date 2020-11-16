В России стартовал "Экологический диктант"

Победителей ждут почетные грамоты и призы

Во всех регионах России проходит "Экологический диктант", сообщает "ТВ Центр". Каждый желающий сможет проверить свои знания в области пожарной безопасности, защиты исчезающих видов животных и растений, а также раздельного сбора отходов.

Чтобы пройти тест, нужно зарегистрироваться на сайте экодиктант.рус. Там же опубликованы материалы для подготовки. Диктант займёт не более часа. 15 минут отводится на инструктаж и 45 - на прохождение заданий. Участники смогут выбрать один из четырёх вариантов теста в зависимости от возраста и знаний. Победителей ждут почётные грамоты и призы.

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