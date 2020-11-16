Дикие тигрята вышли на дорогу в Приморье (видео)

Заснять животных сумел проезжающий мимо водитель

Неожиданная встреча с хищниками произошла на одной из автомобильных дорог Приморья. Днём на заснеженную трассу из тайги вышли два маленьких тигрёнка.

Заснять любопытных животных сумел проезжающий мимо водитель, передает "ТВ Центр". Он сбавил скорость, чтобы не напугать зверей. Хищники недолго постояли на обочине, а затем убежали. Как выяснили в охотнадзоре, неподалеку от места встречи находилась мать тигрят и контролировала их безопасность. На вид малышам всего около 4-5 месяцев, и для людей они не опасны.

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