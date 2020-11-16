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В московских кафе появились роботы-официанты

15:03
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Люди-официанты конкуренции пока не боятся

В московских кафе еду начали разносить роботы. В условиях пандемии это как нельзя кстати, ведь к железному официанту никакой вирус не пристает. К тому же настроение у него всегда отличное, маршрут чёткий,  и даже  общение с клиентами заложено в программе.

Легко двигаясь между столиками, робот-официант быстро добирается до точки назначения. Доставляет первое, второе, компот. И даже крем-брюле с сиропом. В эпоху пандемии – отличный выход. Самое что ни на есть бесконтактное обслуживание. А всего-то нужны датчики на потолке и точно поставленная задача.

"С помощью камер, которые установлены на роботе, он движется по маршруту. Вся программа настроена в самом роботе", - объясняет исполнительный директор кофейни Наталья Белкина.

Реакция у людей разная. Некоторые игнорируют, даже бровью не ведут. Подумаешь, пластиковый поднос подкрался незаметно. Но есть те, кто встречают искусственное создание с нескрываемым любопытством. Даже пытаются вступить в контакт и поговорить.

Разумеется, роботы уже не первый год трудятся на ниве общепита. В Сан-Франциско варят кофе,  в Калифорнии делают бургеры с пиццей, в Лас-Вегасе – смешивают  коктейли. В одном из японских отелей пошли еще дальше.  В его ресторане - аж 200 роботов, включая поваров. Правда, ничего сложнее блинчиков с мороженым им не доверяют. И посетителям не показывают. То ли дело наши, московские робо-официанты. Им уже прохода не дают.

Живые официанты  на эти нежности смотрят с улыбкой. Их, конечно, по ушам никто не гладит. Мяукать не приходится. Страха из-за возможной конкуренции нет. Да, роботы действительно помогают, разгружая от тяжелых подносов и лишней беготни. Но чаевые пластику на колёсах пока не дают. Да и  простое  человеческое  общение еще никто не отменял.

"Я думаю, в ближайшее время они не смогут полностью заменить человека. Так как эмоции человека очень трудно передать. И будет трудно заменить их", - рассуждает сотрудник кофейни Элвис.

Даже самые восторженные от общения с искусственным интеллектом посетители с таким мнением согласны. Аргументы железные: "С роботами интересно, но они не смогут полностью заменить официантов".

"Это что-то сродни новой игрушке. Мы приходим в такие общественные заведения не только за тем, чтобы поесть, но и пообщаться", - говорит посетитель кофейни Татьяна Кузьменко.

Как бы там ни было, а эксперимент оказался весьма успешным. Люди активно ищут именно те заведения, где есть робот-официант. Он для них – источник необычных эмоций.

Ольга Стрельцова, Юлия Стёпина, Владислав Подымский, Илья Швырёв, "ТВ Центр".

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