Три станции БКЛ метро подготовят к запуску до конца года

Завершаются работы по отделке вестибюлей

Три станции Большой кольцевой линии метро будут готовы к открытию до конца года. Это "Электрозаводская" на северо-восточном участке БКЛ, а также "Мнёвники" и "Карамышевская" - на западном.

На всех станциях сейчас завершаются архитектурно-отделочные работы, идет благоустройство территории вокруг них, передает "ТВ Центр". На "Карамышевской" почти готовы вестибюли, один из которых будет соединен с будущей Рублево-Архангельской линией метро. А на станции "Мнёвники" на финальной стадии идет монтаж инженерных систем, а также систем видеонаблюдения и контроля доступа.

"Завершаются работы по отделке вестибюлей, по оснащению кассовых залов, здесь уже на очень высоком уровне находится выполнение работ внутри самой станции. Верхнее строение путей, обеспечение систем контроля движения, все необходимые системы для запуска станции, начало прокрутки, уже находится на финальной стадии", - сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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