"Без разрезов и общего наркоза": как в больнице Вересаева делают операции на сердце

Часто пациенты выписываются уже на следующий день

Врачи больницы Вересаева проводят сложнейшие операции пациентам с нарушением сердечного ритма. Длится хирургическое вмешательство всего час, благодаря новой малоинвазивной технологии, без разрезов и общего наркоза. Разгорячённые вены просто замораживают.

Уже около 5 лет Ольга Савельева страдает от мерцательной аритмии. Таблетки, восстанавливающие сердечный ритм, уже перестали помогать.

"Вы знаете, это срывает пульс, головокружение, иногда в обморок можно упасть. Чувствуешь себя очень плохо. Скорая приезжает сразу, когда вызываешь", - говорит она.

В таких случаях проблему, которая мешает нормально жить, может решить только хирург.

"Меня из районной поликлиники направили сюда в больницу. Сказали, что очень хорошие здесь аритмологи. И они все сделают, все будет здорово", - говорит Савельева.

Кардиологи предупреждают: откладывать лечение нельзя. Ведь аритмия становится причиной возникновения тромбов.

"Во время этой аритмии ритм сердечный он неправильный. За счет чего нарушаются серологические свойства крови. Каждый пятый ишемический инсульт является осложнением именно этой аритмии. Также фибрилляция предсердий значительно ухудшает течение хронических заболеваний сердца", - объясняет заведующая кардиологическим отделением ГКБ им. В.В. Вересаева Евгения Павловская.

В больнице Вересаева уже три года мерцательную аритмию лечат заморозкой легочных вен. Это - криоабляция. Метод малоинвазивный, и очень эффективный.

"Более 80% прооперированных пациентов имеет свободу более года от мерцательной аритмии. То есть они не принимают препараты. Они не обращаются по данному заболеванию к врачам. У некоторых пациентов возникают другие виды аритмий, которые ранее были не выявлены. И им тогда приходится делать повторную операцию", - говорит заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГКБ им. В.В. Вересаева Владислав Горячев.

Операция занимает всего час-полтора. Причем большая часть времени уходит на подготовку введения катетера с баллоном, который охлаждает легочные вены. Пациент при этом находится в сознании, под местной анестезией. Через прокол в бедренной артерии Ольге Савельевой ввели так называемую систему доставки. Это длинная трубка, которая идет до сердца. Уже в нее хирург вводит катетер. Хирург подводит катетер по очереди ко всем устьям легочных вен - это те, которые идут от легких в левое предсердие. Зоны очагов мерцательной аритмии находятся именно здесь. Фактически на этом вся операция закончена. И уже через день-два пациента выписывают домой.

Екатерина Гоголева, Николай Карбанов. "ТВ Центр".

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