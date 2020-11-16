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В Москве пресекли крупный канал контрабанды табака

15:23
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Сумма ущерба превысила 80 миллионов рублей

В Москве таможенники пресекли крупный канал контрабанды табака. По предварительной данным, товар закупали в странах Ближнего Востока и Африки и хранили на складах  Москвы и Краснодара.

Просроченное сырье фасовали и продавали под видом популярных брендов. Торговля велась только через проверенные магазины и интернет. Сумма ущерба, по оценке экспертов, превысила 80 миллионов рублей.

"Таможенники выявили более 30 тонн незаконно ввезенного табака для кальяна, табачного сырья и насвая, а также несколько линий по производству табачных изделий. Злоумышленники изготавливали на складах контрафактный кальянный табак, смешивая свежее табачное сырье с табаком с истекшим сроком годности", - сообщила сотрудник ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России Анастасия Симдянова.

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