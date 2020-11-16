Опубликовано видео драки между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Зачинщик конфликта был задержан

В Москве задержали экс-бойца смешанных единоборств Адама Яндиева за драку с двумя другими спортсменами, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в пятницу во дворце спорта "Лужники". На кадрах видно, как 32-летний Яндиев неожиданно нападает на тяжеловеса Сергея Харитонова, который не успел даже защититься от удара. Разнимать мужчин пришлось сотрудникам полиции. Харитонова с сотрясением мозга сразу госпитализировали. Позже у него диагностировали перелом носа и травму правого глаза. Также в результате конфликта пострадал и его друг Руслан Абдо.

Зачинщик конфликта был задержан. Сейчас следователи проверяют, использовал ли Адам Яндиев кастет в ходе потасовки. По предварительным данным, он задолжал крупную денежную сумму.

"По результатам проведенной проверки в отношении него возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК России "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Дознавателем управления организации дознания ГУ по Москве подозреваемый задержан", - сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

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