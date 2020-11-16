Москвичей предупредили о резком похолодании

На этой неделе ожидается переменчивая погода

16 ноября - самый холодный день с начала осени! За окном - минус 2, гололёд - похоже, зима на подходе. В этом году необычно теплая для осени погода радовала москвичей довольно долго. Но мокрый снег, который накануне прошёл в столице, напомнил: на календаре уже вторая половина ноября. И хотя снежный покров почти растаял, столбики термометров всё равно неумолимо поползли вниз.

В понедельник похолодало на 2 градуса, а ночью обещают даже до 7 мороза. Однако самый суровый день на этой неделе еще впереди, отмечает "ТВ Центр".

"В четверг будет погода неблагоприятная, ожидаются осадки, гололедица, но фон температуры повысится, ночью и днем будет около нуля градусов. Во второй половине недели температура воздуха около нуля градусов, ночью и днём возможны небольшие осадки, будет облачно", - сообщили в Гидрометцентре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"