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Москвичей предупредили о резком похолодании

15:21
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

На этой неделе ожидается переменчивая погода

16 ноября - самый холодный день с начала осени! За окном - минус 2, гололёд - похоже, зима на подходе. В этом году необычно теплая для осени погода радовала москвичей довольно долго.  Но мокрый снег, который накануне прошёл в столице, напомнил: на календаре уже вторая половина ноября. И хотя снежный покров почти растаял, столбики термометров всё равно неумолимо поползли вниз.
В Москве начали набухать почки вербы

В понедельник похолодало на 2 градуса, а ночью обещают даже  до 7 мороза. Однако самый суровый день на этой неделе еще впереди, отмечает "ТВ Центр".

"В четверг будет погода неблагоприятная, ожидаются осадки, гололедица, но фон температуры повысится, ночью и днем будет около нуля градусов. Во второй половине недели температура воздуха около нуля градусов, ночью и днём возможны небольшие осадки, будет облачно", - сообщили в Гидрометцентре.

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