ФСБ предотвратила серию терактов в Воронежской области

Атаки готовили неоднократно судимые преступники, отбывавшие наказание в колонии

В Воронежской области предотвратили серию терактов. Атаки готовили неоднократно судимые преступники, отбывавшие наказание в колонии.

Как сообщили в ФСБ, сотрудники ведомства раскрыли террористическое сообщество, члены которого планировали взорвать многоквартирный жилой дом в Воронеже, посягали на жизни сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Также террористы пытались привлечь в свои ряды других заключённых.

По решению Второго Западного окружного военного суда, члены сообщества получили новые длительные сроки - до 24 лет колонии особого режима, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"