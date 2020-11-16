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Результат теста на COVID-19 можно будет узнать на портале "Госуслуги"

14:06
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Это упростит и ускорит процесс

Результаты тестов на коронавирус станут доступны на портале государственных услуг.
Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус

Об это заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает "Интерфакс".

На данный момент опция запущена в тестовом варианте. Работа ведется совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

"В рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября мы уже осуществили цифровую интеграцию между лабораторией Роспотребнадзора и порталом "Госуслуги", - сказала глава Роспотребнадзора.

Благодаря этой возможности власти получат возможность быстро передавать результаты анализов и доводить их до населения.

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