Результат теста на COVID-19 можно будет узнать на портале "Госуслуги"

Это упростит и ускорит процесс

Результаты тестов на коронавирус станут доступны на портале государственных услуг.

Об это заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает "Интерфакс".

На данный момент опция запущена в тестовом варианте. Работа ведется совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

"В рамках пилотного проекта с 6 по 13 ноября мы уже осуществили цифровую интеграцию между лабораторией Роспотребнадзора и порталом "Госуслуги", - сказала глава Роспотребнадзора.

Благодаря этой возможности власти получат возможность быстро передавать результаты анализов и доводить их до населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"