Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам в 2021 году

Расходы на доплаты к пенсиям в 2021 году вырастут почти на 5%

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения рассказали, что в следующем году расходы Москвы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5% и составят более 164 миллиардов рублей.

"Каждый третий москвич, а это около 4,5 млн горожан, пользуются мерами социальной поддержки от города. Самая большая статья бюджетных расходов этой программы - доплаты к пенсиям московских пенсионеров. В 2021 году на эти цели будет направлено 164,8 млрд руб., что на 4,7% больше текущего года. В 2021 году величину городского социального стандарта (пенсия и доплата) планируется повысить на 3,7%, что является единым процентом индексации всех видов социальных выплат на следующий год", - сообщили в департаменте.

Отмечается, что минимальный доход столичного пенсионера превысит 20 тысяч рублей и составит 20 222 рубля. Это на 722 рубля больше, чем сейчас. Средний размер региональной доплаты, таким образом, составит порядка 7 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что около 400 тысяч человек получат увеличение городской доплаты, из них 23 тысячи впервые приобретут право на эту выплату.

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