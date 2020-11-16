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"Несчастье помогло": Путин заявил о снижении наркотрафика в России из-за COVID-19

14:42
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Границы закрыты

В России число людей, употребляющих наркотики, значительно сократилось. Также уменьшилось количество преступлений, связанных с распространением запрещённых веществ. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Президент вышел на связь из Ново-Огарёва. Он подчеркнул, что в рамках стратегии по борьбе с наркоугрозой в последние 10 лет сделан ряд важных шагов. Более строгим стало наказание за сбыт и контрабанду опасных веществ, вплоть до пожизненного заключения. В законодательстве появился новый правовой механизм - зависимых побуждают к лечению и реабилитации. А школьников и студентов вузов тестируют на наличие в крови наркотиков.

"Во многом благодаря принятым мерам число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть. С 673 тыс до 478 тыс, в том числе несовершеннолетних - с 7,9 до 5,1 тысячи соответственно. За этот же период на 17% снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил преступление в состоянии наркотического опьянения, снизилась на 30%. Вместе с тем, цифры статистики не должны нас успокаивать! Ведь и наркобизнес и наркопотребление носят скрытый, латентный характер и аналитические материалы, подготовленные к нашему заседанию показывают, что ситуация остаётся сложной", - заявил Путин.

Он также отметил, что в первом полугодии контрабанда наркотиков в Россию снизилась из-за закрытых границ из-за пандемии коронавируса. "Не было счастья, да несчастье помогло", - заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

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