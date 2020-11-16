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Главу Волгодонска заподозрили в коррупции на 16 миллионов рублей

15:12
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

В городе не достроили дороги

Главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова заподозрили в подстрекательстве к превышению должностных полномочий.
Появилось видео задержания мэра Томска во время заседания

По данным следствия, Мельников дал директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска указание подписать акты выполнения работ по ремонту трех автодорог, но работы не были выполнены полностью.

Сумма ущерба составила 16 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Подстрекательство к превышению должностных полномочий". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Исполнять обязанности главы города будет заместитель Мельникова по вопросам экономики – Сергей Макаров.

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