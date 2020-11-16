Главу Волгодонска заподозрили в коррупции на 16 миллионов рублей

В городе не достроили дороги
Главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова заподозрили в подстрекательстве к превышению должностных полномочий.
По данным следствия, Мельников дал директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска указание подписать акты выполнения работ по ремонту трех автодорог, но работы не были выполнены полностью.
Сумма ущерба составила 16 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Подстрекательство к превышению должностных полномочий". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Исполнять обязанности главы города будет заместитель Мельникова по вопросам экономики – Сергей Макаров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"