Главу Волгодонска заподозрили в коррупции на 16 миллионов рублей

В городе не достроили дороги

Главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова заподозрили в подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

По данным следствия, Мельников дал директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска указание подписать акты выполнения работ по ремонту трех автодорог, но работы не были выполнены полностью.

Сумма ущерба составила 16 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Подстрекательство к превышению должностных полномочий". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Исполнять обязанности главы города будет заместитель Мельникова по вопросам экономики – Сергей Макаров.

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