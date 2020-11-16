Мосгорздрав: Москва полностью обеспечена лекарствами

Медицинские организации и склады столицы обеспечены трехмесячным запасом препаратов

С понедельника все федеральные музеи Москвы закрыты для посетителей. Они не будут работать до 15 января. Такой приказ выпустило Министерство культуры в связи с ситуацией с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Также на два месяца ведомство ограничило максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах Москвы до 25%. Ранее аналогичное решение было принято московскими властями. В Большом театре сообщили, что приостанавливают предварительную продажу билетов, в том числе и на традиционный новогодний "Щелкунчик". А ещё с завтрашнего дня для посетителей закроют Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены.

Между тем, Роспотребнадзор выпустил постановление, в котором говорится, что срок выполнения теста на COVID-19 теперь не должен превышать 48 часов. Кроме того, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что в городе хватает всех лекарств, в том числе противовирусных.

"В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами", - заявил Хрипун на заседании Мосгордумы. По его словам, медицинские организации и склады Москвы обеспечены трехмесячным запасом лекарств, имеются, в том числе, лекарства от коронавируса и препараты, влияющие на свертываемость крови.

В столичном департаменте торговли и услуг сообщили, что число организаций, в которых введена система чек-инов выросло до 7 тысяч. Это позволяет лучше выявлять заболевших коронавирусом.

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