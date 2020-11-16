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Мошенник похитил у подмосковного пенсионера 50 тысяч рублей

15:25
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Злоумышленник представился сотрудником банка

Подмосковные полицейские задержали телефонного мошенника, обманувшего 83-летнего пенсионера. Преступник позвонил пожилому мужчине, представился сотрудником банка и предложил компенсацию за лекарства, но только после оплаты налога в 50 тысяч рублей.

Москвич поверил злоумышленнику  и перечислил деньги.  А когда понял, что его обманули, обратился в полицию. Следователи быстро вычислили мошенника по номеру телефона и задержали его. Им оказался ранее судимый 25-летний приезжий. Теперь мужчину ждет суд, передает "ТВ Центр".

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