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Мурашко рассказал о новом подходе к лечению больных коронавирусом

15:46
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Лечение будет делиться на этапы

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о создании нового подхода к лечению пациентов с коронавирусом. По его словам, нововведение позволит сохранить места для неинфекционных больных.
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Мурашко отметил, что новый подход предполагает разворачивание коек первичного приема для пациентов с COVID-19. "Используется так называемый этапный механизм лечения, то есть вот те койки, которые нужны острым пациентам, они оснащены 35% коек реанимации, 70% коек кислородом, и вот они должны принимать первичных пациентов, впервые поступающих в стационары", - объяснил глава Минздрава.

Далее пациентов могут отправить на долечивание, в том числе в санаторно-курортные учреждения и профилактории. Подобный подход позволит сохранить часть мест для больных, поступивших с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией или другими заболеваниями, требующими госпитализации, передает Россия24.

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