Мурашко рассказал о новом подходе к лечению больных коронавирусом

Лечение будет делиться на этапы

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о создании нового подхода к лечению пациентов с коронавирусом. По его словам, нововведение позволит сохранить места для неинфекционных больных.

Мурашко отметил, что новый подход предполагает разворачивание коек первичного приема для пациентов с COVID-19. "Используется так называемый этапный механизм лечения, то есть вот те койки, которые нужны острым пациентам, они оснащены 35% коек реанимации, 70% коек кислородом, и вот они должны принимать первичных пациентов, впервые поступающих в стационары", - объяснил глава Минздрава.

Далее пациентов могут отправить на долечивание, в том числе в санаторно-курортные учреждения и профилактории. Подобный подход позволит сохранить часть мест для больных, поступивших с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией или другими заболеваниями, требующими госпитализации, передает Россия24.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"