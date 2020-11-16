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Меладзе попросил отправить его в "красные зоны" больниц

15:20
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Певец хочет помочь

Российский певец Валерий Меладзе записал видеообращение к российским врачам, которые работают в коронавирусных госпиталях.

Артист отметил, что мог бы выступить для пациентов или помочь врачам в том, в чем окажется компетентен и полезен.

"Я обращаюсь к врачам Москвы и Московской области <…> Я хотел бы попросить у вас разрешения приезжать в ковидные отделения ваших больниц и прошу разрешения доступа в "красную зону". Я хочу поддерживать морально. <…> Просто хочу помочь, применить свои силы, возможности и умения", - заявил Меладзе.

Ранее Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние огоньки на телевидении. По его мнению, раз уж в стране отменяются концерты и корпоративы, то артистам не надо и сниматься в праздничных телепрограммах.

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