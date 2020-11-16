Кремль отреагировал на отправку турецких военных в Азербайджан

Шаги Анкары назвали "внутренними процедурами"

Решение Анкары об отправке военных в Азербайджан – внутреннее дело Турции. Это связано с созданием мониторингового центра, пояснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана. Туда нужно отправить турецких военных — это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", — сказал представитель Кремля.

Песков прокомментировал указ Реджепа Эрдогана, который турецкий лидер 16 ноября направил на рассмотрение парламента. В документе отмечается, что военнослужащие ВС Турции будут задействованы в мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра.

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе 11 ноября. В российском ведомстве подчеркнули, что это сформирует "твердую основу для урегулирования застарелого конфликта", передает RT.

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