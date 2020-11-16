Пашинян сообщил об отставке главы МИД Армении

Премьер планирует провести кадровые ротации в правительстве

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян уходит в отставку. Об этом решении сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Шуши как предусловие прекращения войны был в повестке, и это неопровержимый факт", - приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Со своей стороны МИД Армении опроверг заявление главы правительства об обсуждении Шуши в мирном процессе по Карабаху. "В ходе мирного процесса вопрос Шуши не обсуждался", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении подтвердили, что Зограб Мнацаканян уже написал заявление об отставке, передают argumenti.ru.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента России Владимира Путина подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

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