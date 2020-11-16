ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пашинян сообщил об отставке главы МИД Армении

15:45
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Премьер планирует провести кадровые ротации в правительстве

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян уходит в отставку. Об этом решении сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Шуши как предусловие прекращения войны был в повестке, и это неопровержимый факт", - приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Со своей стороны МИД Армении опроверг заявление главы правительства об обсуждении Шуши в мирном процессе по Карабаху. "В ходе мирного процесса вопрос Шуши не обсуждался", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении подтвердили, что Зограб Мнацаканян уже написал заявление об отставке, передают argumenti.ru.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента России Владимира Путина подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Зограб Мнацаканян
Зограб Мнацаканян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.