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Путин и Макрон обсудили восстановление Нагорного Карабаха

15:55
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Обстановка в регионе стабилизировалась

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт еще 475 беженцев

Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и реализацию договоренностей, которые были достигнуты 9 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном.

"Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора", - говорится в сообщении Кремля.

Путин и Макрон отметили важность неотложных вопросов Карабаха: проблему беженцев, восстановления инфраструктуры, сохранения храмов и монастырей. В связи с этим был создан российский Центр гуманитарного реагирования, отметил лидер нашей страны.

Кроме того, президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Франции, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе.

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