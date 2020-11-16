Роспотребнадзор отменил обязательный тест для отбывших самоизоляцию

Новое правило будет действовать до 1 января 2022 года

Обязательный тест на коронавирус для выходящих из двухнедельной самоизоляции граждан отменен. Новые правила за подписью главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованные на портале правовой информации, будут действовать до 1 января 2022 года.

"Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 без проведения лабораторного исследования на СOVID-19", - говорится в документе.

В документе отмечено, что лицо, контактировавшее с больным COVID-19, обязано находится на самоизоляции – в обсерваторе или по месту жительства – на протяжении 14 дней в случае, если симптомы заболевания не проявились. Если же проявления болезни налицо, что самоизоляция продлевается до полного выздоровления пациента.

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