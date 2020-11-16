Стало известно, почему тесты на COVID-19 ошибаются

ПЦР-тесты не всегда дают верные результаты
На точность тестов на коронавирус могут повлиять сразу несколько факторов. Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов объяснил, из-за чего бывают неточности.
По словам Выгоняйлова, очень важно вовремя взять биологический материал. Если забор мазка на исследование был произведен после шестого дня с начала болезни, результаты могут оказаться ложными.
Также немаловажно следить за правильностью процедуры взятия биоматериала и дальнейшей транспортировкой. Анализ необходимо успеть сделать в ближайшие 2-3 суток после забора мазка в физраствор, передает URA.RU.
"Лаборатории перегружены, мазки могут попасть на тестирование на 7-14 день после взятия. Вероятность обнаружения возбудителя коронавируса в этом случае дополнительно снижается", - подчеркнул врач.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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