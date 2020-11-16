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Путин обсудил с Совбезом новую стратегию борьбы с наркотиками

17:54
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Новая стратегия нацелена на повышение эффективности борьбы с наркоугрозой

Проект новой Стратегии государственной антинаркотической политики обсудил в понедельник Совет безопасности России. Срок действия прежней 10-летней программы истекает. За эти годы, как отметил Владимир Путин, в борьбе с наркоугрозой удалось добиться несомненных результатов. Так, на 17 процентов сократилось число преступлений в этой сфере. На треть уменьшилось количество зарегистрированных граждан, которые употребляют наркотики. Ужесточены - вплоть до пожизненного заключения - наказания за контрабанду и сбыт наркотиков, в том числе в интернете, передает "ТВ Центр".

Вместе с тем, подчеркнул президент, ситуация остаётся сложной. За 9 месяцев этого года выявлено 145 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято почти 18 тонн запрещённых веществ. Новая 10-летняя Стратегия нацелена на повышение эффективности борьбы с наркоугрозой. В ней, в частности, учтено и то, что преступники всё шире используют технологии, позволяющие скрыть криминальную деятельность

В стратегии предусмотрены также меры улучшения медицинской помощи наркозависимым и содействия их социальной реабилитации. Важная роль в решении этих задач, как напомнил президент, принадлежит руководителям регионов.

Проект Стратегии представил глава Государственного антинаркотического комитета, министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В обсуждении участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, руководители палат Федерального собрания - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, а также мэр Москвы Сергей Собянин и другие члены Совета безопасности.

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