Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудили лидеры России и Франции

Российские миротворцы завершили выставление наблюдательных постов в Нагорном Карабахе. Как сообщили в понедельник в нашем Министерстве обороны, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Управление миротворческой операцией осуществляется с командного пункта, развёрнутого в Степанакерте. В зоне недавних боевых действий идёт разминирование дорог и очистка местности от повреждённой техники. В соответствии с достигнутыми договоренностями, продолжается обмен телами погибших. А с территории Армении в Нагорный Карабах возвращаются беженцы.

Христианский монастырь Дадиванк относится к армянской апостольской церкви. Начало строительства - в девятом веке. Здесь же одноимённый населенный пункт, серьёзно пострадавший в ходе последних боёв. Местные жители общаются с российскими миротворцами. Именно люди, живущие здесь, попросили об организации наблюдательного пункта, чтобы обеспечить безопасность прихожан. В церкви монастыря уже горят свечи.

Мимо Дадиванка идёт дорога, по которой можно добраться из Еревана в Степанакерт. И по которой колоннами едут автобусы, притормаживая, только чтобы пропустить стадо коров.

Среди беженцев, которые покинули в том числе Степанакерт в разгар боёв, много пожилых людей, женщин и детей. Вещей с собой немного. В сумках в основном теплая одежда и продукты. Автобусные колонны формируются практически круглосуточно. На дорогу - более шести часов.

В российском Министерстве обороны рассказали, что на сегодняшний день совершено порядка 140 авиарейсов для переброски личного состава и техники. 20 - за последние сутки. Штаб российского контингента миротворческих сил заработал в Степанакерте. Военные все находятся на утверждённых по плану местах на линии соприкосновения.

"На девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти - в северной. В Лачинском коридоре действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Между тем Реджеп Эрдоган внёс на утверждение в парламент своей страны проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан. Согласно тексту, для обеспечения мира и стабильности на южном Кавказе, что соответствует национальным интересам Турции. Срок действия мандата - один год. Решение турецкого лидера прокомментировали в Кремле.

"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции. А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции", - отметил Дмитрий Песков.

По телефону вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе обсудили Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Россия, Франция, а ещё США возглавляют минскую группу ОБСЕ. И Путин и Макрон отметили, что в Нагорном Карабахе необходимо решить неотложные гуманитарные вопросы, связанные в том числе с возвращением беженцев, обеспечением условий для нормальной жизни людей, восстановлением инфраструктуры, сохранением христианских храмов и монастырей. Ожидается прибытие в Нагорных Карабах и российских спасателей, которые развернут аэромобильный госпиталь. Помогут миротворцам в разминировании.

Дмитрий Гусев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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