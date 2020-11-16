Что известно о ситуации с коронавирусом в регионах

В регионах вводятся новые ограничительные меры, закрывают магазины и учреждения общепита

За минувшие сутки в России выявлено 22 тысячи 778 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, из больниц выписаны почти 14 тысяч человек. Роспотребнадзор упростил порядок выписки заболевших ковидом и выхода из самоизоляции тех, кто контактировал с носителем инфекции. Снимут ограничения по истечении двух недель без сдачи теста.

В Бурятии с сегодняшнего дня закрыты торговые центры. Не работают рестораны, кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны. Ограничения будут действовать две недели. На эти меры власти региона вынудила пойти ухудшающаяся эпидобстановка. Под коронавирусных больных в Улан-Удэ переоборудовали ещё одну больницу на 180 коек.

В Новосибирской области торговые центры закрывать не стали, но временно там не будут работать фудкорты и кинотеатры. Кафе и рестораны после 11 вечера не принимают гостей в Карачаево-Черкесии. Ранее такая мера была введена в Москве, а теперь объявлено о закрытии на два месяца столичных музеев. Большой театр прекратил предварительную продажу билетов на все спектакли. Три четверти мест в зале во время постановок будут оставаться пустыми. В Кремле из-за пандемии в этом году отказались от проведения детских ёлок, концерт покажут только по телевидению.

Всё это меры на опережение. В Хакасии, напротив, уже военным медикам приходиться помогать в лечении ковид-пациентов. Мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно развёрнут в Черногорске по поручению президента. К нему обратились жители республики. Госпиталь развернули на базе реабилитационного центра. Теперь здесь есть всё необходимое для лечения пациентов с КОВИД. И главное - он снимает нагрузку с других республиканских медучреждений. Ситуацию в регионе сегодня обсуждали на заседании координационного совета при правительстве.

В Хакасии с 19 ноября начнёт действовать единый центр управления ситуации. Ещё в двух регионах при поддержке правительства увеличивается коечный фонд.

"Будет развёрнуто почти 200 коек для помощи пациентам Оренбургской области. И ещё столько же мест дополнительно перепрофилируем для лечения больных на базе Самарского государственного медицинского университета. Хочу обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации: надо постоянно поддерживать резерв свободных коек – как минимум в 20%, обеспечить доступность необходимых лекарств и их своевременный заказ на федеральном уровне", - заявил премьер Михаил Мишустин.

Финансирование есть. Например, Хабаровский край в октябре и ноябре получил на борьбу с инфекцией почти миллиард рублей. Башкирии из резервного фонда правительства только на лекарства выделено 150 миллионов. Всё делается так, чтобы даже при амбулаторном лечении люди бесплатно получали необходимые препараты.

При необходимости в регионы приезжают специалисты из Москвы. Чтобы правильно организовать борьбу с пандемией или даже вести приём пациентов по тем врачебным специальностям, которых на местах не хватает. О важных изменениях объявили в Роспотребнадзоре. Теперь, чтобы выписаться из больницы и снять с себя ограничения, достаточно получить один отрицательный тест, а не два - как раньше. И главное - результат должен придти за 48 часов.

Заметные послабления касаются тех, кто контактировал с носителем коронавируса и попал на самоизоляцию. Выйти из квартиры теперь можно через 14 дней - тест сдавать не нужно. В Роспотребнадзоре ещё раз обратились к регионам с требованием выполнять действующие меры защиты, чтобы не возвращаться к ужесточению ограничений.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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