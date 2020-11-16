СК расследует смерть пяти пациентов в частной клинике в Москве

Что показала предварительная проверка?

В Москве возбуждено уголовное дело против одной из частных клиник после гибели пяти пациентов. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете.

Персонал подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также известно, что одной из клиенток причинён вред здоровью. Предварительные проверки выявили отсутствие у организации разрешений на некоторые виды оказываемых услуг, передает "ТВ Центр".

Кроме того, после первых жалоб Росздравнадзор через суд добился аннулирования лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность клиники, но решение пока не вступило в силу. По данным ведомства, персонал вымогал у пациентов дополнительные необоснованные суммы на лечение, которые переводились на личные счета. При этом стоимость услуг могла достигать 800 тысяч рублей.

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