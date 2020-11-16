Названо условие для снижения заболеваемости коронавирусом в России

Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в стране вновь превысило 22 тысячи

Суточные показатели заболеваемости коронавирусом в России начнут снижаться после начала кампании по массовой вакцинации населения. Кроме того, при таком интенсивном распространении COVID-19 ускоряется выработка коллективного иммунитета, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Сейчас начнем вакцинацию, и должен начаться спад", - сообщил Онищенко агентству РИА Новости. По словам бывшего главного санитарного врача, чем интенсивнее болеют россияне, тем быстрее вырабатываться коллективный иммунитет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ранее заявил телеканалу RT, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ближайшие месяцы. По последним данным, за сутки в стране выявлено 22 778 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 948 603.

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