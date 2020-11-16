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Сахалинским врачам пообещали доставить средства защиты в течение суток

17:05
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Проблема решилась после назначенной экстренной проверки

Центральную больницу города Холмска на Сахалине, где 8 врачей заразились коронавирусом, в течение суток обеспечат необходимыми средствами защиты. Решение принято после проведенной экстренной проверки. Она была назначена на основании письма работников ЦРБ, которые пожаловались на отсутствие масок, костюмов и дезинфекторов в отделении с больными COVID-19.
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"Выяснилось, что средств индивидуальной защиты врачей в учреждении хватит всего на двое суток. Принято оперативное решение по доукомплектации в течение суток. В ближайшее время в больницу поставят около 3 тысяч костюмов повышенной защиты, тысячу респираторов и 200 очков", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Комиссия минздрава также подтвердила, что среди медперсонала больницы Холмска были зафиксированы 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По каждому из них будет проведено эпидемиологическое расследование, передает РИА Новости.

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