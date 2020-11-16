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Единоросс Гусева настаивает на увеличении бюджетной помощи безработным

17:40
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

В условиях пандемии коронавируса важна поддержка людей, потерявших работу

В бюджет Москвы на 2021 год необходимо включить дополнительные средства на социальную поддержку безработных. Об этом заявила депутат Московской городской думы Людмила Гусева ("Единая Россия").

По ее словам, в условиях пандемии важна поддержка людей, потерявших работу. "Уровень безработицы в Москве достаточно низок по мировым меркам - около 3,04%, однако нам стоит подумать в сторону увеличения соответствующих статей расходов городского бюджета", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

На выплаты безработным в проекте бюджета предусматривается выделение 2,1 миллиарда рублей. "Это московские надбавки к федеральному пособию по безработице - столичная доплата безработным в размере 850 рублей в месяц и компенсация за пользование транспортом в размере 1 тыс. 450 рублей", - сказала депутат.

Кроме того, действует множество программ помощи в поиске работы и переобучения людей, добавила Гусева.

Она подчеркнула, что, несмотря на неблагополучные внешние условия, бюджет столицы остается социально ориентированным.

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