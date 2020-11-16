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Педагогам Москвы в 2021 году проиндексируют зарплату

17:56
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Также предусмотрены средства на дополнительное поощрение учителей

К концу текущего года средняя зарплата московских учителей превысит 117 тысяч рублей, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию из-за коронавируса. Об этом заявил глава департамента образования столицы Александр Молотков.

Кроме того, в 2021 году в проекте бюджета столицы предусмотрена индексация оплаты труда педагогических работников на 3,7%. Также учителям предусмотрены надбавки за активное участие в развитии проекта "Московская электронная школа", а также выплаты за выполнение функций классного руководителя.

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