Педагогам Москвы в 2021 году проиндексируют зарплату

Также предусмотрены средства на дополнительное поощрение учителей

К концу текущего года средняя зарплата московских учителей превысит 117 тысяч рублей, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию из-за коронавируса. Об этом заявил глава департамента образования столицы Александр Молотков.

Кроме того, в 2021 году в проекте бюджета столицы предусмотрена индексация оплаты труда педагогических работников на 3,7%. Также учителям предусмотрены надбавки за активное участие в развитии проекта "Московская электронная школа", а также выплаты за выполнение функций классного руководителя.

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