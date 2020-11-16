Лавров призвал ЮНЕСКО проявить характер в вопросе русского языка

Глава МИД России выступил в связи с 75-летием организации

Проявить характер в ситуации с русским языком в Латвии и на Украине призвал ЮНЕСКО глава МИД России. Сергей Лавров отметил, что, несмотря на природную "мягкость" этой организации, ей нельзя оставаться в тени в случаях, когда нарушаются ее высокие принципы и идеалы.

"В частности, речь идет о таких достойных порицания сюжетах, как "зачистка" образовательного пространства Украины и Латвии от русского языка, а также наблюдаемые в Прибалтике и ряде западных государств случаи ограничения свободы слова и давления на российские СМИ", - пишет Лавров в статье по случаю 75-летия ЮНЕСКО.

Глава МИД России также подчеркнул, что необходимо исключить из повестки дня ЮНЕСКО несвойственные для нее политические вопросы – к примеру, территориальной целостности и суверенитета. Пора вывести за скобки саму возможность сведения счетов между государствами на площадке всемирного форума, заявил Лавров.

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