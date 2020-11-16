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Депутат МГД Ольга Мельникова предложила увеличить расходы бюджета на техсредства реабилитации

18:16
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

В Москве 180 тысяч инвалидов, которым нужны технические средства реабилитации

Финансирвание на технические средства реабилитации инвалидов в бюджете столицы на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов необходимо увеличить. Об этом заявила депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.

По ее словам, поправка будет подготовлена уже в ближайшее время. Парламентарий рассказала, что в столице сейчас 180 тысяч инвалидов, которым нужны технические средства реабилитации.

"Это федеральные полномочия, но ежегодно город также финансирует самостоятельно это направление, так как нередко случались накладки: люди ждали ту же коляску или протез месяцами", - приводит АГН "Москва" слова Мельниковой.

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