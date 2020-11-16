Трамп дважды за сутки объявил себя победителем на выборах

Twitter помечает сообщения президента США как сомнительные

Дональд Трамп второй раз за сутки объявил себя победителем президентской гонки. Сообщения действующий президент США размещает, как обычно, в Twitter. Соцсеть с политиком не соглашается и помечает его посты как сомнительные.

"Я выиграл выборы!", написал второй раз за день американский лидер. Twitter снабдил это высказывание предупреждением о недостоверности: "Официальные источники оценивают результаты выборов иначе", — сказано в комментарии.

Первое сообщение такого же содержания Трамп опубликовал несколькими часами ранее. Команда кандидата от республиканской партии подала иски в суды нескольких штатов с требованием пересчета голосов в некоторых округах.

По официальным данным, кандидат от демократов Джо Байден обеспечил себе победу, набрав 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Байден уже провозгласил себя избранным президентом США. Однако Трамп считает, что выборы официально еще не закончились – и намерен обжаловать результаты.

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