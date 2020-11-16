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Путин обсудил с Нетаньяху производство российской вакцины в Израиле

18:39
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Одной из тем разговора была ситуация на Ближнем Востоке

Борьбу с распространением коронавируса обсудили во время беседы по телефону президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Стороны обменялись мнениями об ограничительных и профилактических мерах, которые предпринимаются в двух странах, сообщили в пресс-службе Кремля.
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"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности, перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле", - говорится в сообщении.

Российский и израильский лидеры также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке. Путин и Нетаньяху договорились продолжить контакты на разных уровнях, отметили в пресс-службе.

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