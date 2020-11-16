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Депутат МГД Гусева: соцподдержка безработных требует большего бюджета

18:56
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Ряд программ социальной поддержки нужно усилить, считает парламентарий

Депутат Московской городской думы Людмила Гусева ("Единая Россия") высказалась за увеличение социальной поддержки безработных в бюджете города на 2021 год.

"Ряд программ социальной поддержки стоило бы усилить, особенно сейчас, в условиях пандемии и сопутствующих ей экономических трудностей. На мой взгляд, к таким программам относится и поддержка людей, потерявших работу", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.  

Людмила Гусева рассказала, что в проекте бюджета предусматривается выделение 2,1 миллиарда рублей на выплаты гражданам, потерявшим работу.

"Уровень безработицы в Москве достаточно низок по мировым меркам - около 3,04%, однако нам стоит подумать в сторону увеличения соответствующих статей расходов городского бюджета", - отметила депутат.

По словам парламентария, Московская служба занятости работает эффективно. Так, с начала 2020 года были трудоустроены порядка 150 тысяч человек.

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