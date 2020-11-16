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ВОЗ усомнилась в способности вакцины остановить пандемию COVID-19

19:03
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Препарат – только дополнение к другим рычагам воздействия

Вакцина от коронавируса сама по себе не способна остановить пандемию. Препарат – лишь дополнение к мерам, которые уже предпринимаются, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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"С момента возникновения пандемии мы знали, что вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять ее под контроль. Но важно отметить, что вакцина дополнит другие рычаги, которые у нас имеются, а не заменит их", - написал гендиректор ВОЗ в Twitter.

В ВОЗ надеются, что вакцинация поможет сократить число смертей. В то же время, у вируса все еще останется много простора для деятельности, предостерег Гебрейесус. Гендиректор организации призывает продолжать наблюдение, тестирование. Нельзя отказываться от таких мер, как изоляция, выявление контактов и карантин. Население следует призывать к осторожности.

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