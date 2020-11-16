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Мишустин обсудил с Пашиняном кооперацию в энергетике и транспортной сфере

19:32
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Говорили и о крупных совместных проектах

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, речь шла, в частности, об углублении кооперации в энергетической т транспортной сферах.
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"Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая углубление кооперации в сферах энергетики и транспорта, а также реализацию крупных совместных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что Мишустин и Пашинян также обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией – в том числе взаимодействие в этом вопросе по линии Евразийского экономического союза.

В свою очередь, пресс-служба правительства Армении сообщила, что стороны обсудили сотрудничество между Ереваном и Москвой после установившегося с 10 ноября перемирия в Нагорном Карабахе, напоминает "Интерфакс".

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