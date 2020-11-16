Путин распорядился создать базу ВМФ России в Судане

Документ подпишет Минобороны

Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Документ, подписанный российским президентом, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан", - говорится в документе. От имени России соглашение подпишет Министерство обороны.

Подчеркивается, что создание базы материально-технического снабжения российского флота отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе. Проект – оборонительный и не нацелен против других стран.

По условиям соглашения на базе военно-морского снабжения могут находиться не более четырех боевых кораблей. Противовоздушную оборону района Порт-Судана, где расположится база, обеспечит военная техника, которую поставит в Судан Россия.

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