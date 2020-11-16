ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израиль подтвердил намерение закупить российскую вакцину от коронавируса

20:40
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Премьер страны сообщил об этом в специальном телеобращении

Вопрос о закупках Израилем российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обсуждался в телефонном разговоре Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным. Премьер-министр Израиля рассказал о переговорах с президентом России в специальном телеобращении.
Путин обсудил с Нетаньяху производство российской вакцины в Израиле

"Недавно я говорил с президентом России Путиным, мы обсуждали возможность приобретения вакцины "Спутник V". Мы продолжим обсуждение этого вопроса в ближайшие дни", - заявил Нетаньяху.

Ранее о телефонном разговоре российского президента с израильским премьером сообщала пресс-служба Кремля. По ее данным, Путин и Нетаньяху говорили о ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили борьбу с распространением коронавируса и возможность поставки в Израиль российской вакцины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.