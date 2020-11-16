Израиль подтвердил намерение закупить российскую вакцину от коронавируса

Премьер страны сообщил об этом в специальном телеобращении

Вопрос о закупках Израилем российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обсуждался в телефонном разговоре Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным. Премьер-министр Израиля рассказал о переговорах с президентом России в специальном телеобращении.

"Недавно я говорил с президентом России Путиным, мы обсуждали возможность приобретения вакцины "Спутник V". Мы продолжим обсуждение этого вопроса в ближайшие дни", - заявил Нетаньяху.

Ранее о телефонном разговоре российского президента с израильским премьером сообщала пресс-служба Кремля. По ее данным, Путин и Нетаньяху говорили о ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили борьбу с распространением коронавируса и возможность поставки в Израиль российской вакцины.

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