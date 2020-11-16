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Движение "Ласточек" и "Стрижей" до Нижнего Новгорода прекращено из-за ЧП

21:10
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда

Движение поездов "Ласточка" и "Стриж" от Москвы до Нижнего Новгорода и до Иванова временно прекращено. Временно приостановлено движение составов между станциями Владимир и Ковров, изменены маршруты нескольких поездов дальнего следования. Причина -  авария грузового поезда около Коврова, сообщили в РЖД.
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Отмечается, что железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода с рельсов поезда в кратчайшие сроки. Как сообщалось, один человек погиб в результате аварии. На перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. Площадь утечки нефтепродуктов, по данным МЧС, составила 12,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщается на сайте РЖД, скоростной поезд 731 "Ласточка" сообщением Нижний Новгород - Москва возвращен в Нижний Новгород. Поезда 707, 709 "Стриж" Нижний Новгород - Москва и 733 "Ласточка" Нижний Новгород - Москва, а также 718И Иваново - Москва и 718Я Москва - Иваново отменены. Отменен также поезд 734 "Ласточка" Москва - Нижний Новгород.

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