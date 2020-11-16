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Бывший президент Франции Жискар д`Эстен попал в больницу

21:42
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Политика доставили в госпиталь в городе Тур

Валери Жискар д`Эстен находится в больнице города Тур на западе Франции. Бывшего президента Франции доставили в госпиталь 15 ноября из его резиденции в городе Отон, департамент Луар и Шер, сообщила местная газета La Nouvelle Republique.
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Жискар д`Эстен – один из самых авторитетных французских политиков. Он участвовал в освобождении Парижа в годы Второй мировой войны, позже занимал министерский пост в правительстве генерала Шарля де Голля. Президентом Франции д`Эстен был с 1974 по 1981 год, сейчас входит в состав Французской академии.

Причины госпитализации 94-летнего Жискар д`Эстена в больницу "Труссо" пока не уточняются. 14 сентября этого года политик уже побывал в парижской больнице с легочной инфекцией. Из госпиталя имени Жоржа Помпиду его выписали 17 сентября.

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