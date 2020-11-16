Саакашвили предложил США разместить военную базу в Грузии

Политик считает, что вопрос можно обсудить с Помпео, который едет в Тбилиси

Грузия могла бы предложить США свою территорию для размещения военной авиабазы. Так считает украинский политик и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. По его мнению, оппозиция в Грузии может встретить таким предложением госсекретаря США Майка Помпео, который будет в Тбилиси 17-18 ноября.

"У Америки есть проблемы в Турции с военно-воздушной базой, мы можем предложить Сенаки, Вазиани, где может быть размещена постоянно действующая американская база", - сказал Саакашвили, на которого власти Грузии завели несколько уголовных дел. Однако бывший президент со своими советами обращается к лидерам грузинских оппозиционных партий, которые, как он считает, в недалеком будущем смогут создать коалиционное правительство.

Саакашвили советует грузинским оппозиционерам при встрече с Помпео напомнить госсекретарю, что Грузия – единственная страна в регионе, где официально нет российских военных. Экс-президент Грузии сейчас занимает на Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, напоминает "Интерфакс".

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