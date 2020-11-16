В мире за сутки выявили более полумиллиона новых случаев COVID-19

Общее число заболевших превысило 54 миллиона

Более полумиллиона новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за минувшие сутки. Общее число заболевших со времени начала пандемии превысило 54 миллиона, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно опубликованному ВОЗ отчету, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось за 24 часа на 528 905. Число летальных исходов за это время выросло почти на 8 тысяч, превысив 1,31 миллиона.

К вечеру 16 ноября ВОЗ располагала сведениями о 54 301 156 инфицированных и 1 316 994 умерших. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. В соответствии с этими данными, антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 663 772 инфицированных.

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