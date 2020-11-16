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В мире за сутки выявили более полумиллиона новых случаев COVID-19

22:17
  • понедельник
  • 16 ноября 2020

Общее число заболевших превысило 54 миллиона

Более полумиллиона новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за минувшие сутки. Общее число заболевших со времени начала пандемии превысило 54 миллиона, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Названо условие для снижения заболеваемости коронавирусом в России

Согласно опубликованному ВОЗ отчету, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось за 24 часа на 528 905.  Число летальных исходов за это время выросло почти на 8 тысяч, превысив 1,31 миллиона.

К вечеру 16 ноября ВОЗ располагала сведениями о 54 301 156 инфицированных и 1 316 994 умерших. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. В соответствии с этими данными,  антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 663 772 инфицированных.

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