Что победа Санду на выборах президента Молдавии означает для России

Эксперт уверен, что новый лидер республики будет шантажировать Москву

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги президентских выборов в Молдавии. Как изменится внешнеполитический курс Кишинёва? Сможет ли Майя Санду, всегда считавшаяся проевропейским политиком, сохранить партнёрские связи с Россией? Сколь влиятельной фигурой останется в качестве лидера оппозиции Игорь Додон? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Приднестровье – это единственное, для чего Молдавия нужна Западу. Это место, с помощью которого можно уязвлять Россию, ущемлять Россию и демонстрировать недееспособность России, через провоцирование конфликта с Приднестровьем. Для молдавского руководства - это единственный способ получить деньги. Неужели вы думаете, что им дадут реальные деньги? Поэтому единственные живые деньги Санду может получить от России. Пока она не рвет отношения с Россией, она проведет выборы, резко сократит фракцию Игоря Додона. А потом начнется. Она будет шантажировать нас Приднестровьем – единственный источник денег", - сказал эксперт.

"Зачем Европе еще одна горячая точка?" – спросил Фролов.

"Обосновывать необходимость укреплять НАТО, запугивать всех страшной российской агрессией", - ответил Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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