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"Роскосмос" сделает гагаринское "Поехали!" товарным знаком

08:46
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Госкорпорация начнет выпускать духи, одежду и алкоголь

Заправлены в планшеты космические карты. А точнее - киносценарии. На орбите через год начнётся настоящее космическое кино – не документальный фильм о буднях космонавтов, настоящая художественная кинолента. РИА Новости узнало о планах Роскосмоса отправить в 2021 году на МКС российскую актрису – сейчас идёт кастинг - и ещё одного человека, миссия которого не называется, но есть информация, что это будет режиссёр или оператор.

Первый художественный фильм на орбите планирует снять не только Роскосмос, Том Круз объявил, что у него похожие планы. И тоже на МКС.

Космос как источник вдохновения не даёт покоя писателям, режиссёрам, музыкантам.  И кто же удивится, что сам глава Роскосмоса взял в руки перо, перо потянулось к бумаге, и вот на сайте госкорпорации появились песни о космосе на слова Дмитрия Рогозина - рядом с неувядающей классикой.

Чтобы на земле не забывали легендарное гагаринское "Поехали!", Роскосмос решил это самое "Поехали!" зарегистрировать в качестве товарного знака. Информация из Роспатента раскрывает планы. Заявка охватывает парфюмерно-косметическую продукцию, электронно-бытовую технику, драгоценные металлы, игрушки, алкоголь. И дух захватывает от того, что скоро сказка станет былью.

Название "Поехали!" настолько универсально, что подходит практически к любому товару, придавая ему не всегда очевидный смысл. Духи "Поехали!", пылесос "Поехали!". И стопроцентное попадание с брендом для алкогольной продукции. Что может быть точнее? "Поехали!" Пока это все планы. Но кто сомневается, что в действительности всё так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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