В Москву во вторник придут декабрьские морозы

Прошедшая ночь стала самой холодной

Во вторник москвичи столкнутся с декабрьскими холодами, которые дополнит высокое атмосферное давление, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

"Погода в столице будет определяться влиянием антициклона, поэтому небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Минус 1 - минус 3 в Москве, и ноль - минус 5 - в Подмосковье. Атмосферное давление будет меняться мало и сохранится высоким - 763 миллиметра ртутного столба", - заявил он.

Метеоролог отметил, что ночь с понедельника на вторник стала самой холодной за эту осень. В столице столбики термометров опустились до -6,7 градусов, а по области до -10, передает РИА Новости.

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