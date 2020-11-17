Проверку электропроводки в квартирах могут сделать обязательной

Проблемы с проводкой становятся причиной до 90% пожаров

В России могут ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах.

С такой инициативой выступила председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева. Письмо с предложениями уже отправлено главе Минстроя Иреку Файзуллину.

На сегодняшний день управляющие компании проверяют системы электроснабжения дважды в год, но только в подъездах, за состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы.

"Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации", - отметил член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Неисправная электропроводка или несоблюдение требований при ремонте оборудования и системы электроснабжения становятся причиной пожара в 80-90% случаев, пишет газета "Известия". Срок службы электропроводки – 30 лет, она может прослужить и дольше, однако современные электроприборы оказывают на нее большие нагрузки.

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