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Проигравший выборы Трамп планировал атаковать ядерный объект в Иране

08:25
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Президента смогли отговорить

Дональд Трамп намеревался в ближайшие недели нанести ракетный удар по ядерному объекту Ирана. Такую возможность он обсуждал в прошлый четверг, 12 ноября, со своими старшими советниками, выяснило издание New York Times.

Вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и другие высокопоставленные сотрудники Белого дома смогли отговорить Трампа от ракетного удара. По их словам, это могло бы привести к широкомасштабному конфликту.

В качестве иной меры рассматривалась возможность кибератаки. По мнению источников газеты, нападению, вероятно, подвергся бы ядерный объект в Натанзе.

"После того, как Помпео и и.о. министра обороны Кристофер Миллер описали потенциальные риски военной эскалации, чиновники покинули встречу в убеждении, что ракетный удар на территории Ирана уже не рассматривается", - пишет NYT со ссылкой на представителей администрации.

В США 3 ноября прошли президентские выборы. Официальные итоги еще не подведены, однако, по данным СМИ, Дональд Трамп проиграл Джо Байдену кресло главы Белого Дома. За действующего президента проголосуют 232 выборщика против 306 голосов у кандидата от Демократической партии.

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