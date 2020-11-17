Аскольда Запашного экстренно госпитализировали

За младшим из братьев Запашных присматривают сразу пять врачей

Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный был экстренно госпитализирован в понедельник вечером с болями в груди и пониженной температурой. Госпитализацию артиста подтвердил его брат Эдгард.

Отмечается, что 43-летнему дрессировщику стало плохо примерно в 22:00 по московскому времени, его госпитализировали в Первую Градскую больницу в Москве. Врачи оценивают состояние Запашного как средней тяжести, по предварительным данным, у него случилась артериальная гипотензия. передает "Пятый канал".

"Это действительно так, он находится в Первой Градской больнице. У него немножко скакануло давление, упала температура. Но сейчас он находится под контролем врачей. Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, он разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повел", - прокомментировал ситуацию Эдгард Запашный.

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