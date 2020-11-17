Пассажирский самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске

На борту самолета находились 72 человека

Самолет Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Сургут – Москва, вынужденно сел на запасной аэродром в Ханты-Мансийске.

Инцидент произошел 17 ноября в 09:20 (07:20 по московскому времени). На борту находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме, никто не пострадал. Пассажиров разместили в ближайшей гостинице.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, пилоты решили посадить самолет из-за запаха дыма на борту. Начата проверка, передает "Интерфакс". В администрации города заявили, что признаков горения воздушного судка не зафиксировано.

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