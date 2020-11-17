ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пассажирский самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске

08:45
  • вторник
  • 17 ноября 2020

На борту самолета находились 72 человека

Самолет Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Сургут – Москва, вынужденно сел на запасной аэродром в Ханты-Мансийске.

Инцидент произошел 17 ноября в 09:20 (07:20 по московскому времени). На борту находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме, никто не пострадал. Пассажиров разместили в ближайшей гостинице. 

По данным Уральской транспортной прокуратуры, пилоты решили посадить самолет из-за запаха дыма на борту. Начата проверка, передает "Интерфакс". В администрации города заявили, что признаков горения воздушного судка не зафиксировано. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет Airbus A320
Самолет Airbus A320
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.